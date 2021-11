Frédéric Lenoir: «Les épidémies psychiques sont souvent plus graves que les épidémies sanitaires»

Frédéric Lenoir publie une étude très personnelle sur le psychanalyste suisse Carl Gustav Jung, le théoricien des archétypes et de l’inconscient collectif.

L’essayiste Frédéric Lenoir affirme que Carl Gustav Jung (1875-1961) est, avec Spinoza, le penseur qui l’a le plus marqué et qui a eu un impact décisif sur sa vision du monde et de lui-même. Il lui a consacré un ouvrage sous-titré précisément Un voyage vers soi.

En quoi Jung vous a-t-il tellement marqué à l’adolescence ?