La règle des cinq changements pourrait bientôt devenir permanente

Le conseil d’administration de l’International Football Association Board (IFAB), l’instance qui détermine et fait évoluer les règles du football, a soutenu, jeudi à l’occasion de la séance de travail annuelle de l’IFAB, la recommandation de prolonger à titre permanent la possibilité de recourir à cinq remplacements au plus haut niveau. La décision finale sera prise lors de la prochaine assemblée générale annuelle de l’IFAB, qui se tiendra les 4 et 5 mars 2022 à Zurich, en Suisse.

Le conseil d’administration de l’IFAB suit ainsi la recommandation formulée par ses groupes consultatifs Technique et Football lors de leur réunion du 27 octobre, qui proposait d’introduire cette option à titre permanent dans l’édition des Lois du Jeu 2022/23.