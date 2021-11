Penélope Cruz: «J’aborde chaque tournage comme si c’était mon premier film»

Un jour, il y a des années, Penélope Cruz a reçu l’appel dont elle rêvait le plus au monde. Mais elle a refusé de décrocher. Elle a cru que c’était une blague. De mauvais goût, qui plus est. Pourquoi quelqu’un jouerait-il avec les illusions d’une adolescente ? « J’ai dit : “Oui oui, c’est ça” », se souvient aujourd’hui l’actrice madrilène. Mais sa famille a insisté : Pedro Almodóvar attendait à l’autre bout du fil. Pour la jeune fille, c’était impossible : le réalisateur de Attache-moi ! , le film qui l’avait tant marquée qu’elle avait décidé de devenir actrice, demandait à lui parler. Ce ne pouvait pas être vrai. Quand la voix du cinéaste l’a félicitée pour ses premiers rôles, elle n’a plus eu d’autre choix que d’y croire. Et pourtant, elle n’était pas au bout de ses surprises.