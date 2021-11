Coronavirus: pourquoi voyager n’est plus considéré comme un danger

Dans la Belgique reconfinée de l’hiver 2020, celui ou celle qui voulait tenter un voyage à l’étranger devait sortir sa panoplie d’aventurier. Le vaccin n’était pas là, le pass sanitaire non plus. Il fallait montrer patte blanche via des tests négatifs, des formulaires à remplir ou encore une quarantaine obligatoire au retour. Les voyages à l’étranger étaient « fortement déconseillés » avec menace de sanction à la clé pour celui qui ne se conformerait pas à toutes les règles au retour.

Un an plus tard, alors que les chiffres de l’épidémie sont de nouveau très mauvais, la variable « voyage » n’apparaît plus depuis plusieurs mois dans les rapports des experts du Gems, les experts chargés de conseiller le gouvernement. Il reste bien le fameux PLF à remplir et quelques formalités pour les non-vaccinés ou ceux qui reviennent de zone rouge foncée en dehors des frontières européennes, mais à part ça…