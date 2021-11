Etienne Davodeau: «C’est dans la nature profonde du sapiens de courir la planète»

C’est dans la France de nulle part, à Pech Merle, dans l’ombre d’un dessin de mammouth âgé de plus de 20.000 ans, que l’artiste marcheur Etienne Davodeau a entamé son odyssée de l’homo sapiens. Carnet de croquis dans le sac à dos, il s’est lancé dans un périple de plus de 900 km. Parti de la grotte de Pech Merle, dans le Lot, il a gagné à pied le site d’enfouissement de déchets nucléaires de Bure, dans la Meuse. En chemin, il a brossé, en deux cents pages, les défis du futur de l’humanité. Dans Le Droit du sol , l’auteur rappelle à chaque pas qu’on ne peut pas se passer de la Terre : pas de sol, pas de sapiens. Polluer la nature avec les déchets nucléaires, c’est empoisonner durablement l’avenir. Alors Etienne Davodeau marche et dessine pour nous faire prendre conscience que notre destin se joue sous cette terre, là où nous vivons, juste en dessous…