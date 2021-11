Footbelgate: fixé sur sa peine, le repenti Veljkovic demande à l’Union belge son réenregistrement comme agent

L’accord entre le parquet fédéral et l’agent de joueurs Dejan Veljkovic, premier (et seul jusqu’alors) justiciable belge à obtenir le statut de repenti, a été homologué ce jeudi par la chambre des mises en accusation d’Anvers. L’intéressé n’était pas présent à cette audience qui se tenait à huis clos et qui ne consistait qu’en le prononcé de la décision : celle-ci confirme qu’il écope, pour la grosse centaine de préventions retenues contre lui dans le dossier Footbelgate, d’une peine de cinq ans avec sursis accompagnée d’une amende de 80.000 euros avec sursis et de la confiscation des sommes obtenues illégalement, qui se chiffrent à environ 4 millions et qui ont déjà été en grande partie récupérées par la justice, notamment via la vente de sa villa de luxe à Schoten (périphérie cossue d’Anvers) l’an dernier.