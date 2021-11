Comment le gouvernement français veut «aller chercher» les non-vaccinés

Il faut aller chercher les Français non vaccinés. On va mobiliser tout ce qu’on peut ». Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, n’y est pas allé par quatre chemins ce jeudi en conférence : il a annoncé une nouvelle salve de mesures pour faire face à la reprise de l’épidémie et encourager, fermement, à la vaccination. A compter de ce samedi, le rappel vaccinal contre le covid-19, la fameuse troisième dose, sera désormais ouvert en France à tous les adultes dès cinq mois après leur dernière injection. Véran l’a assuré, il y aura « des vaccins pour tout le monde » et les centres de vaccination seront « amplifiés » en conséquence. Une poignée de minutes après l’annonce, les plateformes de prise de rendez-vous en ligne pour réserver des créneaux étaient déjà prises d’assaut.