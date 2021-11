«Pour Vincent Kompany à Anderlecht, il faudra plus qu’un succès à Charleroi»

Vincent Kompany vivra-t-il, samedi à Charleroi, son match de la dernière chance ? Tous les entraîneurs anderlechtois sont passés par là, et notamment Hugo Broos, Ariël Jacobs et Besnik Hasi, qui avaient également connu des périodes très compliquées au parc Astrid en dépit de résultats (75,58 %, 72,35 % et 63,37 % des points) nettement supérieurs à ceux signés par les Mauves depuis trois ans. Le bulletin de Kompany en tant que T1 du RSCA affiche quant à lui à peine 48,9 % depuis le début du championnat. Une moyenne qui atteint tout juste les 50 % si l’on prend en compte tous les matches que l’ancien capitaine des Diables rouges a coachés depuis qu’il est devenu officiellement entraîneur principal, le 17 août 2020.

Ses prédécesseurs partagent ici leurs expériences et expriment leur avis sur la crise mauve tout en distillant quelques conseils à celui qu’ils ont pratiquement tous connu en tant que joueur.