Bruxelles: le Mirano «victime» du dernier Comité de concertation

L’heure n’est pas à la fête pour certaines boîtes de nuit depuis le dernier Comité de concertation, qui impose un autotest à l’entrée en plus du Covid Safe Ticket.

Dans un long message, publié sur sa page Facebook, « la mort dans l’âme » et « la rage au coeur », le Mirano, célèbre établissement situé dans la capitale, annonce l’annulation de sa soirée de vendredi. « On ne va pas se mentir. Depuis quelques jours, on sent comme un vent frais souffler sur la vie bruxelloise. », peut-on lire.