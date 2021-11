Un bilan offensif à vite redresser au Standard

Si le Standard a trouvé l’ouverture dans les six matches disputés depuis l’arrivée de Luka Elsner en bord de Meuse, il éprouve, paradoxalement, toujours autant de difficulté à inscrire un but. Le match de samedi face à Eupen l’a une fois encore démontré : l’équipe liégeoise aurait-elle réussi à enfin s’imposer sans la bourde commise par Emmanuel Agbadou en toute fin de première mi-temps ? « On a quand même réussi à avoir un volume offensif plus constant que sur les autres matches à domicile », s’était réjoui le technicien franco-slovène à l’issue de la rencontre. « On s’est créé pas mal de situations offensives assez claires ». Notamment par Joao Klauss, qui avait perdu son face-à-face avec Nurudeen, et Selim Amallah, dont l’envoi avait été repoussé par le poteau du gardien ghanéen de l’AS.