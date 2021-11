FC Bruges: une déroute européenne qui interpelle

Le rêve européen du Club a tourné au cauchemar, mercredi soir, dans un stade Jan Breydel en ébullition… négative. En subissant une véritable humiliation, Bruges n’a pas seulement plombé un coefficient belge déjà au plus mal : il a vraisemblablement dit adieu à ses rêves de poursuivre ses pérégrinations européennes au-delà de l’hiver. Il a également démontré par l’absurde qu’après avoir constamment progressé ces dernières années sur la scène nationale, il n’a pas seulement stagné : il a régressé. Bien sûr, il lui reste une petite chance, plus théorique que réaliste, de se racheter et d’atteindre pour la 4e fois de suite les 16es de finale de l’Europa League. Pour y parvenir, les « Blauw en zwart » devront non seulement ramener quelque chose de leur déplacement au Parc des Princes, le 7 décembre, mais également tabler sur le fait que Leipzig, qui accueillera concomitamment Manchester City, ne fasse pas mieux qu’eux. Mais comment en est-on arrivé là ?