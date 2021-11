Coronavirus: «L’horeca est au bord de la noyade»

« Aujourd’hui, un restaurant est vraiment un lieu sûr. Toutes les entreprises disposent aujourd’hui d’un compteur de CO2 pour mesurer la qualité de l’air, seuls les clients vaccinés ou testés sont les bienvenus et ils portent tous un masque », estime la fédération du commerce et des services Comeos.

40 % de chiffre d’affaires en moins par rapport à la même période avant la pandémie de coronavirus. La 4e vague et les mesures supplémentaires qui ont été mises en place, le CST et le port du masque, ont provoqué une chute spectaculaire des revenus de l’Horeca et du catering, estime jeudi Comeos, la fédération du commerce et des services.