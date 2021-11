Les chauffeurs Uber, interdits d’exercer à Bruxelles, pourraient bénéficier «d’une solution intermédiaire»

C’était l’une des procédures qui opposait les taxis bruxellois aux chauffeurs Uber et on l’avait un peu perdue de vue. Mercredi, la cour d’appel de Bruxelles a rendu un arrêt « surprise » qui élargit en quelque sorte la portée d’un autre jugement tombé il y a six ans. A l’époque, en 2015, Uberpop, le service de covoiturage entre particuliers de l’entreprise américaine, avait été déclaré illégal à Bruxelles suite à une plainte déposée par les Taxis Verts. Désormais, c’est la version « pro » du service, qui occupe des chauffeurs ayant obtenu une licence LVC – et active depuis six ans donc sur le territoire de la Région –, qui a été condamnée à une quasi-inactivité à partir de vendredi soir.