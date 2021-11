Bourse de Bruxelles - AB InBev et Sofina en soutien au BEL 20

KBC (75,32) cédait par contre 0,29 pc tandis que Ageas (47,69) repartait de 1,02 pc à la hausse. UCB (100,45) et arGEN-X (247,10) valaient 0,25 et 0,82 pc de plus que la veille, Galapagos (43,88) et Solvay (104,95) perdant par contre 0,58 et 0,05 pc. Umicore (44,21) regagnait de justesse 0,07 pc, Aperam (44,74) et Melexis (104,30) étant négatives de 0,64 et 0,48 pc. Ackermans (149,80) et Elia (106,10) gagnaient finalement 0,67 et 0,47 pc. Proximus (16,78) était négative de 0,53 pc alors que Telenet (31,30) remontait de 1,43 pc, Orange Belgium (19,54) et Bpost (71,32) étant par ailleurs en hausse de 0,21 et 0,55 pc.

Hors BEL 20, VGP (237,00) revenait aux écrans avec une chute de 10,2 pc après son augmentation de capital. Unifiedpost (15,96) chutait de 4,5 pc, Picanol (65,80) reperdant 1,5 pc alors que Tessenderlo (34,00) et Recticel (17,02) gagnaient 1,3 et 2,1 pc. Euronav (8,75) et Exmar (4,28) s'appréciaient de 2,3 et 1,2 pc, D'Ieteren (164,30) de 1,7 pc, Barco (18,52) et Agfa-Gevaert (3,63) de 1 et 2 pc. Immobel (73,80) était en hausse de 4,5 pc et Leasinvest (74,70) de 2,3 pc, ce que perdait Qrf (10,65). Onward Medical (11,14) chutait de 3,5 pc, MDxHealth (0,91) cédant 1,3 pc ce que gagnaient Fagron (13,48) et Acacia Pharma (1,42).