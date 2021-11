Bodart a repris l’entraînement au Standard: il pourra tenir sa place contre Gand

À l’exception de Daouda Peeters (neuropathie), qu’on ne reverra pas de sitôt, Luka Elsner devrait pouvoir compter sur un effectif au grand complet pour le déplacement que le Standard effectuera dimanche (18h30) à La Gantoise. Avec Abdoul Fessal Tapsoba donc, qui se réentraîne normalement depuis mardi après avoir soigné une blessure au quadriceps, mais aussi avec Arnaud Bodart. Si le gardien liégeois était remonté sur le terrain mercredi, pour s’entraîner individuellement, il a effectué jeudi, à l’occasion d’une double séance de travail, son retour dans le groupe. Complètement débarrassé des douleurs au genou qui l’avaient empêché de tenir sa place samedi face à Eupen, le capitaine du Standard devrait donc être bel et bien au poste à la Ghelamco Arena. Les joueurs liégeois s’entraîneront encore ce vendredi matin, puis samedi après-midi, avant de mettre le cap sur Gand dimanche sur le coup de 10 heures.

Tribune 4 partiellement fermée

Par ailleurs, le Comité disciplinaire de l’Union belge a infligé au Standard la fermeture d’une partie de sa tribune 4, lors d’un prochain match à domicile (soit les blocs D4, E4, F4 et G4). Cette sanction (on évoquait aussi un huis clos…) est la conséquence du pétard qui a explosé à côté du gardien d’Oud-Heverlee Louvain Romo, voici un peu plus d’un mois. Le Standard peut encore fait appel de la décision, ce qui fait que la date à laquelle cette mesure prendra effet n’est pas encore connue.