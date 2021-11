Europa League: Genk conserve une chance de qualification après son partage au Dinamo Zagreb (vidéo)

Troisièmes du groupe H après cinq journées derrière leur adversaire du jour, les Limbourgeois joueront leur qualification pour les 16es de finale de l’Europa League lors de la sixième et ultime journée de la phase de groupes.

Jeudi soir, dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de l’Europa League, le Racing Genk a fait match nul, 1-1, en déplacement au Dinamo Zagreb. Les buts ont été inscrits par Menalo (35e) et Ugbo (45e+1) Genk devra donc gagner son dernier match en espérant que le Dinamo Zagreb perde pour accéder au prochain stade de la compétition.

Le match démarrait très doucement, et la première demi-occasion était à mettre à l’actif de Genk et d’Heynen, dont la tête était déviée par Sutalo en corner (12e). Cinq minutes plus tard, le Dinamo y allait de sa propre action lorsque Petkovic lançait Menalo en profondeur, mais la frappe de celui-ci, trop écrasée, n’inquiétait pas Vandevoordt (17e).