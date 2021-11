Heures de fermeture dans l’horeca, interdiction des fêtes: vendredi noir en vue pour les contacts sociaux

Avec les chiffres qui s’annoncent, on se reverra avant la fin de la semaine prochaine. » Cette petite phrase, lâchée dans un moment d’emportement par Frank Vandenbroucke, lors du Comité de concertation du mercredi 17 novembre dernier était décidément prémonitoire. Avant la fin de la semaine suivant ce Codeco, oui, le fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées vont prendre de nouvelles mesures. Ce sera ce vendredi matin. Et le même ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, les annonce salées. « Je vais plaider demain pour des mesures fermes. Il faut sortir de cette misère. » Et tous azimuts. « Il en faudra dans l’enseignement, les loisirs et le travail. Des activités devront être interrompues. »

Quelles mesures sont sur la table ?

Vu la rapidité de l’évolution des chiffres, les pistes étaient encore très mouvantes, jeudi soir, et très nombreuses. Il était question d’une obligation généralisée du port du masque, d’une fermeture du monde de la nuit (discothèques), du télétravail généralisé (et non pas quatre ou trois jours sur cinq), de l’interdiction des fêtes privées (sauf les mariages et enterrements), de l’interdiction de la pratique du sport à l’intérieur, de la réduction du nombre de spectateurs dans les compétitions sportives, d’une obligation de faire ses courses seul.

Un volet concernant les activités en soirée était aussi âprement débattu. Les propositions oscillaient entre une fermeture de l’horeca à minuit (y compris les marchés de Noël) et une interdiction généralisée d’activités nocturnes, à partir de minuit également. Ce ne serait en tout cas pas un couvre-feu, qui n’a pas les faveurs des experts, puisque les déplacements resteraient autorisés, mais tout serait fermé. Une interdiction de la vente d’alcool après une certaine heure (22 heures est souvent cité) fait aussi partie de la panoplie, tout comme une réduction des tablées au restaurant.

À lire aussi Coronavirus et horeca: des tensions, et des solutions

Reste la question de l’enseignement. Frank Vandenbroucke évoquait des mesures dans ce secteur jeudi. Il pourrait s’agir du port du masque en classe dès 9 ans, mesure écartée lors du précédent Codeco. Mais précisons que les experts ne le recommandent pas dans leur dernier rapport. Toutes ces mesures seraient prises pour quatre semaines au moins, et entreraient en vigueur dès samedi.

Un deuxième volet concernera la vaccination. Le gouvernement veut accélérer la troisième dose. A ce stade, 1,2 million de personnes, présentant des risques, l’ont déjà reçue. L’objectif est d’atteindre trois millions d’ici à Noël, soit toute la population présentant, de près ou de loin, un risque.

À lire aussi D’ici fin avril, toute la population aura eu accès à la troisième dose

Enfin, dernier volet, les autorités cherchent à libérer du personnel soignant, non seulement pour permettre cette accélération de la vaccination, mais aussi pour doper l’effectif en soins intensifs. Il serait question de libérer le personnel infirmier de certaines tâches administratives. Cette idée ne fait toutefois pas l’unanimité, certains évoquant des réticences syndicales, non confirmées par d’autres.

2

Quelles raisons avance le monde politique pour justifier ce renforcement ?

Des mesures juste après un premier train, dont l’effet n’a pu se produire que très partiellement, voilà qui est étonnant. Mais pourquoi ? « Les dernières données récoltées montrent que la situation épidémiologique s’est considérablement détériorée les derniers jours », indique-t-on au cabinet du Premier ministre. « L’augmentation des infections et des hospitalisations est supérieure aux courbes les plus pessimistes esquissées par les experts dans les modélisations disponibles la semaine dernière. De facto, un Codeco doit se réunir pour discuter de la situation. »

À lire aussi Coronavirus: le tracing dans les écoles ne suit pas la cadence

Le Premier ministre s’est également concerté avec ses homologues néerlandais et luxembourgeois avant de convoquer ce Comité de concertation. On imagine que le renforcement des mesures en France a aussi pu influencer le débat. Rappelons aussi que, côté belge, des voix (gouverneurs, universitaires, médecins, responsables d’établissement d’enseignements, etc.) ont également appelé à des mesures plus musclées.

3

Les mesures du précédent Codeco étaient-elles à ce point insuffisantes ?

Malgré ces éléments objectifs, il n’empêche que la séquence a de quoi étonner. Reprenons les faits. Dimanche 14 novembre, les experts du Gems préconisent des mesures assez dures (masque à l’école, fermeture du monde de la nuit, port du masque étendu, télétravail). Un comité de concertation se réunit trois jours plus tard. Il dispose des courbes faisant état d’une aggravation des chiffres dans les jours à venir. Mais il ne retient finalement qu’une partie des mesures (80 % se defend-on dans les cabinets fédéraux). On dilue le télétravail en prévoyant quatre jours dans un premier temps, puis trois jours ensuite, on refuse la fermeture des discothèques, on s’abstient d’abaisser l’âge du port du masque à l’école. Le fruit d’un grand marchandage politique, comme nous l’écrivions le soir de ce Comité de concertation.