Deniz Undav de l’Union Saint-Gilloise: «J’ai travaillé à l’usine pour ne pas demander de l’aide à ma famille»

Deniz Undav, c’est la belle histoire de ce début de saison. L’histoire d’un joueur longtemps sous-estimé, qui a failli arrêter sa carrière il y a quelques années, et qui explose aujourd’hui avec l’Union. Rencontre.

Arrivé à l’USG -alors active en Division 1B- durant l’été 2020 en provenance de D3 allemande, Deniz Undav s’est aujourd’hui fait un nom au plus haut niveau. Il est le meilleur buteur du championnat belge avec quatorze réalisations (ex æquo avec Michael Frey de l’Antwerp) et a claqué le premier quadruplé de sa carrière dimanche dernier contre Ostende. L’attaquant allemand savoure ces moments. D’autant qu’il sait que, pour en arriver là, il a dû s’accrocher.

Deniz, c’est extraordinaire ce qui vous arrive. Comment faites-vous pour garder les pieds sur terre ? Vous n’étiez pas habitué à une telle médiatisation…