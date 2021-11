Bruxelles révolutionne le financement des cultes

La réglementation bruxelloise héritée du Concordat napoléonien, visant « une paix sociale et religieuse avec le culte catholique », a fait son temps, jugée trop complexe, peu adaptée à l’époque, et inégalitaire entre les cultes reconnus. Jusqu’à présent, seuls les fabriques d’église orthodoxe et des communautés islamiques relèvent du financement régional, avec la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule. La gestion des fabriques d’églises catholique, protestante, anglicane et israélite est assumée par les communes, parfois selon une clef de répartition comme c’est le cas pour la basilique de Koekelberg qui dépend également de Jette, Berchem et Ganshoren.