Dix restaurants rassemblés dans l'ancienne gare maritime de Bruxelles

Le leader du marché brassicole dispose d'environ 20.000 cafés et restaurants clients dans son portefeuille belge. "Nous sommes leur fournisseur et livreur, mais jusqu'ici, nous ne détenions aucun établissement en gestion propre", ajoute M. Anciaux.

"Nous disposions déjà de cafés-brasseries (brewpubs) et d'autres restaurants et cafés en Italie ou au Royaume-Uni, mais ici en Belgique, c'est une première", a expliqué Pieter Anciaux, responsable horeca Belgique chez AB InBev, jeudi à la veille de l'inauguration des lieux.

"L'une des plus grandes plate-formes de marchandises d'Europe est aujourd'hui devenue une plate-forme de rencontres de gens", a commenté Peter De Durpel, COO de Nextensa, le groupe ayant chapeauté la rénovation du site. "La restauration du bâtiment a été effectuée de manière durable et AB InBev va renforcer cette stratégie de durabilité dans le food & drinks", a-t-il commenté. L'accent a en effet été mis sur l'approvisionnement local des différents restaurants présents.

Le groupe s'est attaché à rassembler sous l'imposante structure de métal et de bois de la gare maritime dix concepts de vente de nourriture et de boissons en rue (street food). Sont notamment repris dans cette sélection Bart De Pooter, chef anversois doublement étoilé, Sang Hoon Degeimbre, également doublement étoilé avec L'Air du temps à Liernu, et Mauro Colagreco, trois étoiles au Michelin avec son établissement Mirazur à Menton (sud de la France). La halle gourmande peut accueillir 450 personnes assises, sans compter la terrasse.

S'étendant sur 4 hectares, la gare maritime est l'ancienne gare de marchandises de Bruxelles. Elle a été construite en 1907 sous la forme d'une énorme halle à la structure métallique. Elle a été restaurée entre 2016 et 2020, et transformée sous la houlette de différents bureaux d'architectes pour devenir une sorte de "ville couverte" avec des espaces de travail, des commerces, de l'horeca, etc. Le bâtiment a été rendu neutre en énergie, et les espaces construits privilégient le bois, faisant de cet espace le plus grand projet européen de construction en bois.