Coupe du monde de basket: les Belgian Lions commencent la campagne qualificative par un large succès en Slovaquie

Alexandre Libert a inscrit 17 points. Sam Van Rossom a fini avec 14 points, 3 rebonds et 5 assists. Retin Obasohan a mis 12 points, ajoutant 5 rebonds et 6 assists. Côté slovaque, Simon Krajcovic et Vladimir Brodziansky ont terminé avec 18 points au compteur.

Lors de ce premier tour, 32 pays ont été répartis en huit groupes de quatre équipes. Au terme d’une phase aller-retour, jouée en novembre, février 2022 et juin 2022, les trois premiers de chaque groupe accéderont au second tour qualificatif. Les trois équipes d’un groupe seront rejointes par trois équipes d’un autre groupe pour former une nouvelle poule de six, en conservant les résultats obtenus au premier tour. Chaque équipe affrontera, en aller-retour, les trois nations qui n’étaient pas présentes dans sa poule initiale. À l’issue de cette phase, les trois premiers de chaque groupe se qualifieront pour la Coupe du monde 2023, organisée aux Philipines, au Japon et en Indonésie.