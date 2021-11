Une consultation citoyenne sur le stade

L’Union doit-elle déménager, pour s’offrir un stade à la taille de ses ambitions ? « On veut que notre stade reste notre stade, il ne faut pas l’abandonner », clament, en chœur, les Fidèles. « Mais on n’a pas toujours joué ici, la suite, ce sera ailleurs », rappelle Didier Dutrieux. « Quand même, la maison, ce sera toujours ici », ferme Sabrina. Kostas, lui hésite et résume : « Le cœur dit non, la raison dit oui. On est entrés dans la cour des grands, on a passé une étape, on ne peut plus faire marche arrière. » Quelques conditions, quand même : « Le futur stade ne doit pas être trop loin. Et on doit donner notre point de vue, pour que ce soit un stade moderne mais qui reste convivial, pas comme tous ces grands stades froids. »