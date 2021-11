Coronavirus: le médecin liégeois qui a fourni 2.000 faux CST est inculpé

Le médecin en question est suspecté d’avoir fourni 2.000 faux certificats de vaccination à la suite d’une plainte et d’une constitution de partie civile de l’Aviq (l’Agence wallonne pour une Vie de Qualité).

Le médecin liégeois suspecté d’avoir fourni 2.000 faux certificats de vaccination a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt jeudi après-midi pour faux informatique, fraude informatique et atteinte à un système informatique, a confirmé Vincent Fiasse, le procureur du roi de Charleroi. L’inculpé est en aveu des faits et comparaîtra début de semaine prochaine devant la chambre du conseil de Charleroi.