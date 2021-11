Union Saint-Gilloise: la D1 change la vie du quartier, des supporters

C’est à la mode ou hype de venir à l’Union ? Grand bien leur fasse ! On est tolérants. On est attentifs à ce que ça se passe bien. Mais on veut que les gens qui arrivent aient notre façon de supporter. On ne voudrait pas que l’image du club soit gâchée parce que certains veulent foutre le bordel. » Dans la famille Da Silva, on a l’ADN Jaune et Bleu depuis quatre générations, la cinquième arrive. C’est dire si la mère, la grand-mère et l’arrière-grand-mère de Sabrina lui ont transmis « les codes, comme un héritage ». Du foot en général, du club saint-gillois en particulier. « On n’insulte pas les arbitres, on respecte l’adversaire. Le foot, c’est un spectacle ! », assène-t-elle, un large sourire aux lèvres.