Europa League: l’Antwerp mené d’entrée de jeu à l’Eintracht Francfort (1-0, direct)

Très mal parti dans le groupe D de l’Europa League, l’Antwerp se déplace à l’Eintracht Francfort, en tête de la poule, et doit absolument s’imposer pour conserver un espoir de qualification pour la phase à élimination directe de la compétition.

Dernier de son groupe avec un point, l’Antwerp doit l’emporter et espérer dans le même temps un partage entre l’Olympiakos et Fenerbahce pour rester dans la course pour les deux premières positions. En cas de troisième place de groupe, les Anversois poursuivraient l’aventure en Conference League.