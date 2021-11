La neige arrive en Belgique dès ce vendredi: nos prévisions météo

Ce vendredi matin, des nuages bas laisseront parfois échapper un peu de neige ou de neige fondante en Ardenne, annonce l’IRM. Ailleurs, le temps sera généralement sec mais avec déjà assez bien de nuages élevés et moyens. L’après-midi, une active zone de précipitations abordera notre territoire par la côte ; elle donnera lieu à de la pluie ou parfois de la neige fondante sur l’ouest et le centre. Elle atteindra l’Ardenne en fin de journée, où elle conduira essentiellement à de la neige, avec une accumulation au sol au-dessus d’environ 400 m. Les maxima seront compris entre 0 ou 1 degré sur les hauteurs de l’Est à 6 ou 7 degrés à la côte. Le vent reviendra au secteur sud-ouest et gagnera en intensité pour devenir souvent assez fort avec des rafales autour de 50 ou 60 km/h.

Vendredi soir, les chutes de neige se poursuivront en Ardenne, avec une accumulation significative au sol au-dessus de 300 ou 400 m, jusqu’à 10 cm. Ailleurs, il s’agira d’averses de pluie, de grésil ou de neige fondante. En seconde partie de nuit, une accalmie devrait intervenir par l’ouest avec des ouvertures temporairement plus larges. Les minima se situeront autour de +4 ou +5 degrés à la côte et entre -2 et +3 degrés ailleurs. Le vent virera au secteur nord-ouest à la côte, et au secteur ouest à sud-ouest dans l’intérieur des terres où il diminuera en intensité.

À lire aussi Six conseils à adopter pour une conduite sans stress sur la neige

Samedi : quelques centimètre de neige

Samedi, notre pays sera sous l’influence d’une dépression sur la mer du Nord. Au petit matin, des nuages bas, de la brume et éventuellement du brouillard, parfois givrant, seront possibles en Ardenne. Ailleurs, nous pourrions très temporairement profiter de larges éclaircies et d’un temps sec. Rapidement, la nébulosité deviendra variable à parfois abondante avec des périodes de précipitations. Ces dernières prendront la forme de pluie, ou éventuellement de pluie et neige mêlée sous les fortes averses, dans l’ouest, de pluie ou de neige fondante dans le centre, et de neige en Ardenne. Une accumulation de quelques centimètres sera possible principalement au-dessus de 500m, mais il n’est pas exclu que les sols blanchissent temporairement en dessous. Les températures maximales seront comprises entre 0 ou 1 degré sur le relief ardennais, 2 à 5 degrés dans le centre, et 6 ou 7 degrés au littoral et dans l’extrême ouest. Dans l’intérieur des terres, le vent sera d’abord faible à modéré de sud-ouest puis il deviendra modéré de sud-sud-ouest. A la mer, il s’agira d’un vent modéré à assez fort de nord-ouest.

Durant la nuit de samedi à dimanche, le temps restera variable avec un risque de précipitations hivernales sur le centre et l’est.