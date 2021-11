Coronavirus: l’école sera mise à contribution, voici les pistes

Qu’est-ce que cela peut signifier pour les écoles ? Aucune décision n’a encore été prise mais on peut lister les marges de manœuvre possibles. Le port du masque pour les élèves des dernières années primaires par exemple : il y a peu, les ministres francophones Désir (PS) et Jeholet (MR) bataillaient ferme contre cette mesure brandie par la Flandre. Pas sûr que, cette fois, ils ne doivent faire marche arrière… D’autant que des experts préconisent désormais le masque dès 7 ans. Objectif : ralentir la circulation du virus chez les enfants (peu à risque) pour éviter qu’ils ne contaminent les adultes (à risque élevé)

La marge de manœuvre tourne aussi autour de l’enseignement en « présentiel » versus en « distanciel ». Les acteurs de l’école savent que la panoplie de décisions est large : fermeture de classes à titre curatif (en cas de cluster par exemple) ou à titre préventif (interruption des cours généralisée pendant plusieurs jours pour casser les chaînes de contamination). On sait en effet que chaque période de vacances démontre l’efficacité de cette mesure. Par-delà, les possibilités sont nombreuses mais tendent vers le même objectif : enseignement hybride (une partie des élèves à distance, une autre en présentiel), enseignement numérique généralisé… Gérable pour les grands du secondaire et les étudiants du supérieur mais très difficile à mettre en œuvre pour les élèves du primaire et les petits ados.

Marge de manœuvre enfin, sur toute une série de mesures déjà éprouvées et qui, additionnées, peuvent faire sens : distance sociale entre élèves, fin de la cantine commune, restriction sur les sorties scolaires, contrôle strict de la circulation des adultes (hors personnel) dans l’enceinte de l’école, aération contrôlée des locaux…

Pour l’école, les décisions potentielles sont en réalité connues. S’il n’y avait en jeu la santé mentale des enfants et des adolescents, les décideurs n’auraient que l’embarras du choix. Une seule certitude à ce stade, les « acteurs de l’école » (pouvoirs organisateurs, syndicats, associations de parents…) sont convoqués par la ministre de l’Enseignement ce vendredi à 13h. Histoire de mettre en œuvre les décisions du codeco.