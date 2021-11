Bientôt le retour du huis clos dans les stades de D1A? «Nous avons conclu des accords avec les experts pour un football avec les fans»

Le football belge doit-il craindre de voir ses stades à nouveau privés de leurs supporters après les décisions qui écouleront du Comité de concertation programmé ce vendredi ? La limitation des événements de masse sera en tout cas à l’ordre du jour, mais Stijn Van Bever, porte-parole de la Pro League, ne pense pas qu’un huis clos sera si rapidement imposé.

« Il s’agit d’une activité en plein air, les gens portent des masques buccaux et ne peuvent entrer dans le stade qu’avec le Covid Safe Ticket », insiste Van Bever dans des propos rapportés par Het Laatste Nieuws. « Nous insistons sur le fait que la sécurité et la santé de nos spectateurs sont notre première préoccupation. Mais pendant les mois d’été, avec les autorités et les experts, nous avons conclu des accords pour permettre au football avec les supporters de se poursuivre en toute sécurité, en gardant à l’esprit qu’un automne difficile pourrait se profiler à l’horizon. Ces dernières semaines également, nous avons toujours maintenu un dialogue constructif. »