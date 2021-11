Bonjour finesse!

« Quand j’écris un roman, j’ai parfois l’impression que je continue à écrire pour connaître la suite ». Ou : « La musique de jazz, c’est une insouciance accélérée ». Françoise Sagan a toujours eu l’esprit fin, la plume acérée et l’art de la formule. La preuve par ces citations de Je ne renie rien et d’Un certain sourire. Son fils Denis Westhoff a ainsi repéré plus de 300 phrases du genre dans ses romans. Et Julliard les a publiées sous le titre Aphorismes & pensées (240 p., 16 €, ebook 10,99 €). Elles font preuve de l’incroyable modernité et de la liberté assumée de l’écrivaine française disparue en 2004. Et nous offrent de quoi sourire souvent, méditer toujours.