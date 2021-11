L’agenda des Livres du Soir

agenda

Yves Namur, Jean-Baptiste Baronian, Jean-Christophe Rufin, François Emmanuel sont au colloque Littérature et médecine, à l’Académie royale de lettres et littérature françaises de Belgique, à Bruxelles, le samedi 27 dès 13 h. On parlera des médecins qui hantent la littérature, de Freud et de la littérature, de la narration en médecine, de la médecine art littérataire, etc.

Marine Schneider et Victoire de Changy proposent Le bison Non-Non (Cambourakis) le samedi 27 à 10 h 30. Elles sont invitées par Point Virgule à Namur au Grenier de la Maison de l’Écologie, à Namur.