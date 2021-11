Coronavirus: les absences dans l’enseignement fondamental en forte hausse

Le baromètre de l’absentéisme dans l’enseignement catholique mis au point par le Segec (le Secrétariat général de l’enseignement catholique, qui scolarise environ la moitié des élèves francophones) est à l’image de la situation sanitaire, particulièrement dans le fondamental. 11 % des élèves et 10 % des enseignants sont absents. Ce sont les mêmes données qu’à la veille de la Toussaint. Ces chiffres avaient ensuite diminué au lendemain des congés, pour repartir à la hausse à partir de mi-novembre. La semaine dernière, on comptait respectivement 8,3 % et 8,2 % des élèves et des enseignants en maladie, soit un sur 12 environ. Nous sommes désormais à un sur neuf et un sur dix. L’impact du férié du 11 novembre suivi, dans certaines régions, d’un congé pédagogique n’aura donc pas eu l’effet bénéfique espéré sur le taux d’absentéisme dans les écoles. Notons cependant que pour les directions, l’absentéisme recule de 6,2 % à 4.65 %.

Du côté des secondaires, la part d’élèves absents passe de 8,5 % la semaine dernière à 8,8 % celle-ci. Il faut cependant noter une augmentation de 17 % depuis la fin des vacances de Toussaint.