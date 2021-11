Et vous, à l’étranger, lisez-vous le belge?

Le #lisezvouslebelge s’exporte aussi. Le Service général des Lettres et du Livre et Wallonie Bruxelles International s’allient pour qu’à l’étranger aussi on parle des auteurs et des autrices belges. C’est ainsi, par exemple, qu’on assure la présence des lettres belges dans les salons internationaux, surtout en France, qui reste notre premier marché d’exportation. Mais la visibilité de cette campagne à l’étranger est surtout le résultat du travail des Alac.