Et voilà le Codeco de rattrapage: sacré test de cohésion et de communication

Les valses-hésitations politiques des derniers jours, alors que les chiffres et les experts alertaient l’opinion, vont poser un problème complémentaire de crédibilité.

Une salve d’annonces difficiles, c’est ce qu’on attend pour ce vendredi. On a donc droit à un Codeco de rattrapage, qui complétera le dispositif trop peu tranchant annoncé la semaine dernière. Les deux ans que nous venons de traverser nous l’ont pourtant appris : cela ne sert à rien de prendre des demi-mesures, de promettre la lune ou des jours meilleurs tant qu’on n’a pas le sentiment que le virus ou son énième variant n’est pas « sous contrôle » – et qu’en tout cas, les hôpitaux ne sont plus débordés.

Il y a une semaine, le Codeco imposait le retour du télétravail quatre jours par semaine, mais en promettant dans la foulée qu’on repasserait très vite à trois jours. Parce que les patrons, FEB en tête, refusaient l’idée et qu’il fallait leur donner des gages ou ne pas trop les fâcher ? Quelle prise de risque inutile !