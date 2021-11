Un nouveau Comité de concertation en cours: les mesures qui sont sur la table (direct)

Des règles fortes et immédiates : c’est ce qui est attendu du Codeco qui a lieu en distanciel ce matin. Le monde de la nuit, le port du masque étendu, des mesures plus sévères dans les écoles… Plusieurs mesures seront discutées pour casser la propagation du virus.

Ce qui est sur la table

Vu la rapidité de l’évolution des chiffres, les pistes étaient encore très mouvantes, jeudi soir, et très nombreuses. Il était question d’une obligation généralisée du port du masque, d’une fermeture du monde de la nuit (discothèques), du télétravail généralisé (et non pas quatre ou trois jours sur cinq), de l’interdiction des fêtes et rassemblements privés (sauf les mariages et enterrements), de l’interdiction de la pratique du sport à l’intérieur, de la réduction du nombre de spectateurs dans les compétitions sportives, d’une obligation de faire ses courses seul.

Les mesures négociées devraient entrer en vigueur dès ce samedi pour rester en place pendant au moins 4 semaines.

Le monde de la nuit

Plusieurs propositions ont oscillé entre une fermeture de l’horeca et une interdiction généralisées des activités nocturne après minuit. Il en va de même pour la vente d’alcool, qui serait interdite après une certaine heure. On a souvent entendu « 22 heures ». Une réduction du nombre de personnes assises à une même table au restaurant est également possible.