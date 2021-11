Antonio Conte critique ses joueurs après la défaite à Mura: «Le niveau de Tottenham n’est pas si élevé»

Tottenham a passé une mauvaise soirée jeudi en Slovénie, où les Spurs se sont inclinés 2-1 face au NS Mura en Conference League. Une contre-performance qui place les Anglais dans une mauvaise posture puisqu’ils n’ont plus leur destin en main pour tenter de poursuivre dans la compétition, ne pouvant plus que prétendre à la 2e place synonyme de barrage avec un 3e de groupe d’Europa League.

À l’issue de la rencontre, Antonio Conte n’a pas caché sa déception, critiquant au passage ses joueurs. « Après trois semaines, je commence à comprendre la situation, et ce n’est pas simple », a confié l’entraîneur italien. « En ce moment, le niveau à Tottenham n’est pas si élevé. La performance a été mauvaise. Nous avons été mauvais non seulement sur le plan technique et tactique, mais aussi sur le plan mental. Il faudra du temps pour ramener Tottenham. »