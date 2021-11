Orelsan: ce «héros» vu par son frère

Entre l’acte de foi et le pari sur l’avenir. En 2003, Clément Cotentin fait l’acquisition d’une caméra et tourne les premiers plans d’un documentaire. Il a dix-huit ans et une certitude, celle de tenir un bon sujet en filmant les faits et gestes de son frère aîné, dans son appartement à Caen, en Normandie. Le frère en question a 21 ans, une bouille d’adolescent, le cheveu ras. Il vit dans un joyeux foutoir, où défile, aussi paumés que lui, sa bande de potes, avachi dans des canapés fatigués. Difficile de parler d’ébullition créative ou d’y voir le terrain propice à l’éclosion d’un projet musical solide. Clément, lui, y croit dur comme fer : son frère Aurélien sera un jour une star, un nom qui pèsera lourd dans le monde du rap et de la chanson en France, même si lui-même l’affirme : il fait du rap, mais sans y croire, pour s’amuser, sans réellement savoir « quoi faire de sa vie ».

Dix-huit ans plus tard, on retrouve Aurélien et Clément à Madagascar, chacun du même côté de la caméra. Le gamin qui se nourrissait exclusivement de pâtes est devenu Orelsan et profite du repos qui prépare la tempête, celle de la sortie de son nouvel album Civilisation, paru vendredi. Clément Cotentin avait eu la bonne intuition. « J’ai toujours aimé partager ce qui me fascinait : ça fait de moi quelqu’un d’un peu chiant car, quand je me découvre une passion, j’en parle toute la journée ! Avec mon frère, c’est ça depuis 20 ans : il me fascine, ses potes me fascinent, sa musique aussi. J’étais à la base hypernaïf et c’est pour ça que j’ai commencé à filmer : je ne voyais vraiment pas pour quelle raison ça pouvait rater », confiait-il récemment à un hebdomadaire français. Avec Montre jamais ça à personne, il livre un portrait attachant du rappeur, utile (indispensable ?) pour comprendre de quelle pâte est fait celui qui renifle aujourd’hui L’odeur de l’essence et ses compositions depuis son premier album Perdu d’avance.