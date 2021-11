Nouveau variant «Nu»: plusieurs pays européens ferment leurs frontières aux voyageurs d’Afrique australe

Le Royaume-Uni a aussi annoncé jeudi qu’il allait interdire l’entrée aux voyageurs en provenance de six pays d’Afrique. Le secrétaire d’Etat à la Santé, Sajid Javid, a indiqué que tous les vols en provenance d’Afrique du sud, de Namibie, du Lesotho, d’Eswatini, du Zimbabwe et du Botswana seraient suspendus à compter de vendredi midi.

Les métamorphoses du virus initial peuvent potentiellement le rendre plus transmissible, jusqu’à rendre le variant dominant : cela a été le cas avec le variant Delta découvert initialement en Inde, et qui selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a réduit à 40 % l’efficacité des vaccins anti-covid contre la transmission de la maladie.

« Il y a des réunions en cours, un travail en cours, et dans les tout prochains jours si ce n’est les prochaines heures, on y verra un peu plus clair et on prendra des décisions évidemment si c’est nécessaire », a-t-il indiqué.