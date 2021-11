Dans LéNA cette semaine: entre Penélope Cruz et Pedro Almodóvar, la confiance absolue

Si Pedro Almodóvar a écarté Penélope Cruz de Kika , car elle était trop jeune, il lui a offert dans En chair et en os quelques minutes d’écran et un accouchement restés dans les annales. Puis il y eut Tout sur ma mère, Volver, Douleur et gloire . Lui écrivait et filmait. Et elle apparaissait face à la caméra. Jusqu’à ce que le cinéaste espagnol lui demande à nouveau d’accoucher dans un film. Mais cette fois, Penélope Cruz serait présente sur presque chaque image du long-métrage. Le résultat s’appelle Mères parallèles et sortira le mercredi 1er décembre dans les salles belges.

« De tous mes rôles avec Pedro, celui-ci a peut-être été le plus compliqué. Il n’y a pas le moindre répit au niveau mental, émotionnel, et même physique. Ce sont des montagnes russes permanentes, je suis toujours repoussée dans mes retranchements », explique l’actrice madrilène. « Je ne sais pas si on peut incarner un personnage comme celui-ci sans souffrir, en restant détendue. Cela a été un voyage terrible. Mais en même temps, si Pedro m’invite à en faire un autre dans quelques mois, je signerai des deux mains. »