Ces pâtissiers qui font saliver Bruxelles

De jeunes artisans osent tous les goûts, revisitent les traditions, bousculent les codes. Et on fait la file devant leur enseigne. L’entremets se porte bien, dans la capitale.

Le comptoir gris métal en voit de toutes les couleurs : jaune, orange, mauve, pourpre, rose… Des pétales de pensées, de mufliers, d’œillets, de tagètes, de zinnias, et quelques feuilles de pois par-dessus. Les doigts délicats et décidés, Anaïs Gaudemer compose son… gâteau. Bienvenue chez Cokoa, pâtisserie florale ixelloise. L’une des enseignes qui renouvellent la douceur bruxelloise. « Depuis deux ou trois ans, on est nombreux à ouvrir », pose Baptiste Maurel, fondateur de Gâteau, boulangerie et pâtisserie artisanale, à Etterbeek.