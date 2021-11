Le coup de gueule de Lleyton Hewitt contre la Coupe Davis: «C’est ridicule, ils sont en train de tuer cette compétition»

Lleyton Hewitt, coach de l’équipe australienne en Coupe Davis, a critiqué le nouveau format de la compétition, qui se déroule désormais dans un seul pays et sur une durée de deux semaines. L’ancien numéro 1 mondial a également réagi aux rumeurs dévoilées par le Telegraph, selon lesquelles la compétition devrait être délocalisée à Abu Dhabi pour les cinq prochaines années.

« Je pense que c’est ridicule. Ce n’est pas le but de la Coupe Davis. Ça fait trois ou quatre ans maintenant que je le dis. Même ce soir (à Turin), on a un stade merveilleux, mais la foule n’est vraiment pas énorme… Ce n’est pas le but de la Coupe Davis. Certains de mes meilleurs souvenirs (en carrière) venaient de la Coupe Davis, avec des demi-finales et des finales devant des salles combles, et peu importe si c’était en Australie (à domicile, donc) ou si c’était à Hawaï (à l’extérieur contre les États-Unis). Mais l’ambiance était incroyable. Parfois, les matchs à l’extérieur étaient presque aussi spéciaux parce qu’il fallait trouver un moyen de pouvoir se regrouper en équipe », a déclaré Hewitt dans des propos rapportés par RMC Sport.