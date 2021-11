Corruption autour de l’attribution des JO 2016: l’ancien président du Comité olympique brésilien condamné à 30 ans de prison

L’ancien président du Comité olympique brésilien (COB) Carlos Nuzman a été condamné à 30 ans et 11 mois de prison dans le cadre d’une affaire de corruption autour de l’élection de Rio de Janeiro comme ville hôte des Jeux olympiques de 2016, ont révélé les médias locaux jeudi soir.

Selon les médias brésiliens, un tribunal de Rio a aussi infligé des peines de prison à l’ancien directeur général des Jeux 2016 Leonardo Gryner (13 ans et 10 mois) et à l’ancien gouverneur de Rio Sergio Cabral (10 ans et 8 mois).