Bourses: les marchés mondiaux chahutés par un nouveau variant

Les investisseurs s’inquiètent de la possible émergence d’un variant plus contagieux en Afrique du Sud, qui pourrait freiner la reprise économique

Des actions au pétrole, les marchés mondiaux plongeaient vendredi, affolés par la découverte d’un nouveau variant du Covid-19 en Afrique du Sud. En Europe, Paris chutait de 3,79 %, Londres cédait 3,32 %, Francfort 3,61 % et Bruxelles de 2,26 % en milieu de matinée, les valeurs du secteur aérien souffrant particulièrement. Les marchés asiatiques avaient ressenti en premier la secousse : Tokyo a clôturé en baisse de 2,53 %, après avoir lâché plus de 3 % en milieu de journée. Les cours du pétrole, dépendant des anticipations de l’activité économique, perdaient de leur côté autour de 5 %. Et le bitcoin, également perçu comme un actif risqué par les investisseurs, s’effondrait de 7,22 % à 54.610 dollars.

Les titres des entreprises du secteur aérien, déjà très éprouvé par la pandémie, buvaient la tasse à cause du nouveau variant. Au Japon, la compagnie ANA Holdings a chuté de 4,5 % et sa concurrente Japan Airlines de 6,48 %. En Europe, l’avionneur Airbus s’effondrait de 11 %, IAG, maison mère de British Airways, de 10,5 % et Roll-Royce, qui fabrique des moteurs d’avions, de plus de 12 %.