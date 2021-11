PSG: Leonardo conforte Pochettino et dément tout contact avec Zidane

Le directeur sportif du Paris SG Leonardo a conforté vendredi auprès de l’AFP l’entraîneur Mauricio Pochettino « qui n’a jamais demandé à partir », et affirmé n’avoir eu « aucun contact » avec Zinédine Zidane, évoqué comme possible remplaçant de l’Argentin.

« On n’a pas envie que Pochettino parte. Il n’a jamais demandé à partir et aucun club ne nous a contactés par rapport à lui. On a beaucoup de respect pour Zinédine Zidane, ce qu’il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu’il n’y a aucun contact et qu’aucune rencontre avec lui n’a eu lieu », a assuré le dirigeant, après des informations de presse faisant état d’une telle rencontre.