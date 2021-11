Charles Lloyd à Flagey, la beauté de l’évidence

Avec Sonny Rollins, 91 ans, mais qui ne joue plus, et Wayne Shorter, 88 ans, mais qui ne joue qu’assis, Charles Lloyd, 83 ans, est un des derniers « dinosaures » du saxophone jazz. Le public du Flagey l’acclame quand il monte sur scène. Mince, grand, vêtu tout de noir, un bonnet rouge clair sur le sommet du crâne, d’où s’échappent des touffes de cheveux gris, la barbichette grise, les lunettes fumées. Autour de lui, trois musiciens exceptionnels qui le porteront – ou est-ce lui qui les porte ? – tout au long d’un remarquable concert d’une heure et trente : Gerald Clayton au piano, Reuben Rogers à la contrebasse et Kendrick Scott à la batterie.