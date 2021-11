Alexander De Croo justifie les nouvelles mesures: «Notre système de soins de santé commence à moins bien fonctionner»

Les communes avec un haut taux de vaccination sont celles où l’incidence de cas est la plus forte. L’épidémiologiste Marius Gilbert explique cette apparente contradiction par la baisse d’efficacité des vaccins dans le temps et la multiplication des contacts chez les personnes vaccinées.

Décidément, le coronavirus n’a pas fini sa mise à l’épreuve. Y compris des esprits les plus affûtés. Cela fait des semaines que les experts cherchent à comprendre des apparentes contradictions dans les chiffres alarmants du moment : selon les derniers rapports épidémiologiques de Sciensano, c’est dans les communes où le taux de vaccination est le plus élevé qu’on recense le plus de cas positifs (jusqu’à 680 en province d’Anvers les 14 derniers jours). Sur la carte, la Flandre-Occidentale en particulier est celle qui se teinte le plus majoritairement de bleu foncé (où l’incidence est la plus forte malgré 80 %, et plus par endroits, de la population totale vaccinée). Comment l’expliquer ?

L’épidémiologiste Marius Gilbert (ULB) se fend ce jeudi d’un long thread sur Twitter pour analyser cette situation pour le moins complexe, sinon confuse. « Pour mieux comprendre les contradictions apparentes, il faut prendre en compte la différence entre taux de contacts des vaccinés et non-vaccinés et les différentes formes d’efficacité vaccinale », amorce-t-il. En d’autres termes, comme il l’explique au Soir, reconnaissant d’avance que ça va faire du bruit : « Les vaccinés contribuent davantage à la transmission que les non-vaccinés. » Est-ce à dire que les vaccins ne servent à rien ? Pas si vite.

Une protection qui s’estompe

Rappelons les fondamentaux : la vaccination reste hautement efficace pour la majeure partie des personnes contre le risque de forme sévère de la maladie. Les chiffres des hôpitaux le confirment : les admissions sont largement plus fréquentes chez les non-vaccinés. Mais c’est désormais un fait avéré, la protection donnée par les vaccins s’estompe dans le temps. D’où la nécessité urgente d’une troisième dose pour les personnes les plus fragiles ou exposées qui sont aussi parmi les premières à avoir été vaccinées. Et, plus globalement, pour l’ensemble de la population de plus de 18 ans, comme vient de le décider la France.

« La première chose à savoir, c’est que c’est l’efficacité vaccinale (EV) contre l’infection (être porteur) qui diminue le plus avec le temps depuis la vaccination, suivie de l’EV contre le risque d’infections symptomatiques (être malade), suivie enfin de l’EV contre le risque d’hospitalisations », campe d’emblée l’expert de l’ULB sur Twitter.

Dans ses tweets, Marius Gilbert rappelle aussi un autre constat en s’appuyant sur les enquêtes Comix de l’université de Hasselt : les vaccinés ont en moyenne deux fois plus de contacts que les non-vaccinés. Ce qui contribue inévitablement à la propagation du virus à partir du moment où le vaccin n’empêche pas totalement la transmission. Avec la perte d’efficacité des vaccins au fil du temps, conjuguée à des températures hivernales qui nous confinent davantage à l’intérieur et le moindre respect des gestes barrières dû à un faux sentiment de sécurité, le moment fatidique arrive où l’augmentation du risque n’est plus compensée par le fait d’être vacciné. Et de ce fait, les communes les plus vaccinées deviennent celles où la transmission grimpe en flèche. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a par ailleurs relevé que le variant delta, plus contagieux, a réduit l’efficacité des vaccins contre la transmission de la maladie à 40 % (versus 60 % sur la souche originale).

Transmission aveugle

Mais alors, pourquoi l’incidence reste-t-elle plus faible chez les vaccinés que chez les non-vaccinés ? L’épidémiologiste avance ici aussi une piste d’explication, puisqu’on se fait principalement tester lorsqu’on est malade et que le risque d’être malade est plus fortement réduit par la vaccination que le risque d’être infecté. Autrement dit, comme on le sait depuis le début, la propagation de ce virus sournois se fait aussi par les personnes asymptomatiques et donc à bas bruit, y compris dans les communes les plus vaccinées.

Il y a donc une transmission aveugle qu’on ne détecte pas. Le delta (60 % plus contagieux que la précédente version alpha) circule donc activement, comme en témoignent les chiffres de Sciensano aptes à ne relever que les tests effectués : plus de 16.000 nouvelles contaminations par jour – avec un record absolu de 23.621 cas positifs ce lundi, soit plus qu’au plus fort de la deuxième vague, ce qui s’explique aussi en partie parce qu’on teste deux fois plus aujourd’hui (plus de 100.000 tests quotidiens).

La hausse constante du nombre de patients covid aux soins intensifs a de quoi inquiéter, qui frôlent à nouveau la saturation (686 lits actuellement occupés alors que, selon les projections de Sciensano, le seuil critique de 1.000 lits pourrait être atteint dans seize jours). Pour Marius Gilbert, on peut agir de deux manières : « D’un côté, en diminuant les taux de contacts potentiellement infectieux pour tout le monde (gestes barrières, masques, ventilation, mesures), de l’autre, en restaurant l’efficacité vaccinale contre le risque d’infection par une troisième dose. » Comme il l’explique sur Twitter, les données d’efficacité et de sécurité de cette dose additionnelle agissant comme un booster d’immunité s’accumulent, notamment en provenance d’Israël. Mais quant à dire si le schéma vaccinal préconisé sera similaire à celui de la grippe saisonnière (avec rappel annuel) ou à celui de l’hépatite B (avec un intervalle de six mois entre les doses et une troisième dose qui offre des effets durables), nul ne peut vraiment le dire pour l’instant. Les connaissances sur la question s’affinent au fil du temps, dans l’urgence pandémique actuelle.

