Troisième dose: les décisions du Comité de concertation

Neuf jours après le précédent Codeco, les autorités se sont penchées sur de nouvelles mesures à prendre pour endiguer la propagation du coronavirus. Concernant la vaccination, le gouvernement veut accélérer la troisième dose. « L’ensemble de la population doit recevoir une dose vaccinale supplémentaire », cela après que certains groupes cibles (plus de 65 ans, prestataires de soins…) ont déjà été sollicités. Le codeco appelle à mettre en œuvre l’opération dès samedi, « afin qu’un maximum de personnes soient innoculées avant Noël ». Le codeco évoque la vaccination des enfants, de 5 à 11 ans, on attend les conclusions du Conseil supérieur de la santé et le Comité consultatif de bioéthique.