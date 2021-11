Greiner n'abandonne pas encore son projet d'acquérir Recticel

Greiner a même prolongé son offre, jusqu'au 7 janvier 2022 alors qu'elle devait expirer initialement le 17 décembre prochain. Cela est dû à la résistance de Recticel qui s'oppose à une prise de contrôle autrichienne. L'entreprise belge voudrait se replier sur ses activités d'isolation et céder les autres sections. Pour ce faire, Recticel doit convoquer ses actionnaires et selon les règles, suffisamment de temps doit s'écouler entre la réunion des actionnaires et la fin de l'offre de rachat.

Les actionnaires de Recticel doivent se prononcer le 6 décembre sur un accord avec l'Américain Carpenter, pour le rachat de la division de mousses techniques de Recticel pour 656 millions d'euros. Le 24 décembre, ils doivent se pencher sur la vente du département literie (matelas, sommiers à latte et boxsprings) au groupe portugais Aquinos pour 122 millions d'euros.

Greiner avait lancé son offre de rachat de Recticel mi-mai, après un accord obtenu avec l'actionnaire principal de la société belge la Compagnie du Bois Sauvage pour acquérir sa participation de 27,03%. Cet accord vaut toujours, souligne Greiner vendredi. Si la Commission européenne devait, après son enquête approfondie, interdire le rachat de Recticel, Greiner vendrait cette participation à "un ou plusieurs tiers".