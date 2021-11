Un cas du variant sud-africain Omicron détecté en Belgique

Potentiellement très transmissible, un nouveau variant du SARS-CoV2 aux mutations multiples a été détecté en Afrique du Sud. Ce variant désigné scientifiquement B.1.1.529 et plus vulgairement par la 15e lettre de l’alphabet grec, Omicron, est suspecté d’avoir un échappement immunitaire qui le rendrait plus résistant aux anticorps. D’autres cas ont été identifiés au Botswana voisin, mais aussi en Israël et à Hong-Kong. La Belgique est le premier pays européen à avoir détecté ce variant. Le Premier ministre Alexander De Croo a indiqué vendredi après la réunion du Comité de concertation que la Belgique allait elle aussi, à l’instar de ses voisins, instaurer de nouvelles limitations aux voyages entrants à partir de l’Afrique australe.

À lire aussi Un nouveau variant du coronavirus fait trembler le monde

Suite à l’annonce de la découverte de ce nouveau variant en Afrique du Sud, le Laboratoire national de référence a envoyé une communication à tous les laboratoires de diagnostic du pays pour accroître la vigilance et informer sur les étapes de confirmation nécessaires requises dans le cas d’un voyageur de retour d’Afrique australe. Une centaine de cas suspects ont été analysés – ce variant a une défaillance de la cible du gène S, une « signature » facilement détectable par PCR.