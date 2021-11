Le Salon de l’auto annulé et déplacé dans les concessions

La nonante-neuvième édition du Salon de l’auto qui doit se tenir à la mi-janvier aura piètre allure. Elle ne se tiendra pas dans les palais du Heysel comme à l’accoutumée mais sera déplacée dans les différents showrooms des marques automobiles. « Nous anticipons que l’aggravation de la situation sanitaire et l’introduction attendue de restrictions particulières ne permettront pas d’accueillir le nombre attendu de visiteurs dans des conditions optimales », explique Andreas Cremer CEO de Febiac, la fédération de l’industrie automobile. « Tout était pourtant prêt, explique Gabriel Goffoy, directeur de la communication. On avait mis en place une jauge avec un système de prise de rendez-vous, le contrôle du CST… mais on a pensé que c’était plus raisonnable de ne pas l’organiser ». La fédération de l’industrie automobile a préféré ne pas prendre le risque de se voir imposer une fermeture quelques jours avant le lancement du Salon, histoire de limiter les pertes. La construction des stands allait en effet démarrer.

Les marques automobiles ont préféré décentraliser le Salon dans les showrooms de manière à limiter le nombre de personnes réunies en même temps plutôt que de le reporter. « C’était important pour nos membres que le Salon ait bien lieu en janvier car c’est le moment pendant lequel les Belges ont l’habitude de se mettre à la recherche d’un véhicule et les concessionnaires, l’habitude de communiquer », indique Gabriel Goffoy. Concrètement, cela signifie que les marques exposeront dans leur réseau de concessionnaires leurs nouveautés, de manière physique ou… digitale. Les voitures présentées pour la première fois en Europe ou en Belgique ne seront en effet pas assez nombreuses pour être exposées partout à la fois. Les fameuses « conditions salons » seront, quant à elles, d’application comme une année normale.