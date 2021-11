Comité de concertation: quand les mesures entrent-elles en application?

Le Comité de concertation, qui s’est réuni ce vendredi matin pour prendre de nouvelles mesures face à la quatrième vague de coronavirus, a pris de nouvelles mesures. Depuis plusieurs semaines, les chiffres sont dans le rouge. Les tendances actuelles sont plus pessimistes que celles prévues par les experts. C’est pourquoi le Comité de concertation s’est réuni une deuxième fois en quelques jours. « Nous constatons que le nombre de lits occupés en soins intensifs a doublé en une semaine » a souligné en ouverture le Premier ministre, Alexander De Croo. « La ligne rouge de 500 lits occupés pour cause de covid a été dépassée et c’est préoccupant. Nous avons tous espéré un hiver sans covid, mais notre pays n’est pas une île. Toute l’Europe est concernée. » Le libéral a pointé la pression constante sur les hôpitaux. « Notre système de soins de santé commence à moins bien fonctionner. Des opérations doivent être reportées. Les soins journaliers sont aussi menacés. La situation dans notre société n’est pas tenable. »